Волгоградский губернатор высказался о поправках в Конституцию РФ

Политика 11.03.2020 12:30
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11.03.2020 12:30
Сегодня губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров публично обозначил свою позицию по вносимым в Конституцию РФ поправкам. Как сообщает ИА "Высота 102", глава региона на встрече с руководителями депутатских фракций и членами Совета Волгоградской областной думы назвал предлагаемые изменения фундаментальными, имеющими долгосрочный характер. По его словам, вносимые изменения в главный закон государства обеспечивают сохранение суверенитета, традиционных ценностей, безопасности страны и ее жителей.
Отметим, что сегодня депутаты Госдумы РФ приняли в третьем, окончательном чтении проект закона о поправке к Конституции РФ "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти", который был инициирован президентом Владимиром Путиным. По словам губернатора Андрея Бочарова, завтра, 12 марта, этот проект закона рассмотрит Волгоградская областная дума. Общероссийское голосование о внесении поправок в Конституцию РФ назначено на 22 апреля.
"Прошу депутатов включится в обсуждение данных предложений. Необходимо активно встречаться с избирателями, разъяснять им смысл и важность президентской инициативы", - заявил Бочаров, отметив важность проводимых изменений, которые, по его словам, закладывают основы для развития страны на десятилетия вперед.
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