Путин согласился на обнуление президентских сроков при двух условиях

Политика 10.03.2020 16:47
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10.03.2020 16:47
Владимир Путин поддержал поправку в Конституцию РФ об обнулении президентских сроков. Как сообщает ИА "Высота 102", об этом он заявил несколько минут назад на заседании Государственной думы. По словам главы государства, это станет возможным, если Конституционный суд даст положительное заключение, а жители проголосуют за Конституцию 22 апреля. После того, как президент покинул нижнюю палату российского парламента, Госдума поддержала поправку об обнулении президентских сроков.
Отменить ограничения для переизбрания лидера страны ранее на сегодняшнем пленарном заседании ГД РФ предложила депутат Валентина Терешкова.
Сегодня же в Госдуме Владимир Путин заявил, что не видит необходимости в проведении досрочных выборов в Госдуму. Ранее в ходе обсуждений поправок в Госдуму лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский предложил провести досрочные выборы в Госдуму 20 сентября 2020 года. Соответствующую поправку сразу же внес на рассмотрение парламента депутат от «Единой России» Александр Карелин. В законопроекте о досрочных выборах депутатов Госдумы содержалось предложение о выплате годовой зарплаты тем депутатам Госдумы, которые не изберутся на новый срок.
Фото: kremlin.ru
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