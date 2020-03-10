Борьба с коррупцией

Волгоградский «Ротор» со второй попытки покупает люксовый автомобиль

Борьба с коррупцией 10.03.2020 09:08
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10.03.2020 09:08


Волгоградский «Ротор» со второй попытки покупает новый автомобиль. Как сообщает ИА «Высота 102», ГАУ «Спортивный клуб «Ротор» объявило запрос котировок. Из технического задания следует, что спортивным функционерам понадобился автомобиль длиной не менее 4850 мм, шириной – не менее 1840 и высотой не менее 1455 мм, седан черного цвета с мощностью двигателя не менее 130 кВТ, с системой вызовы экстренных служб, подогревом сидений, с салоном, обитым искусственной или натуральной кожей и т.д. Начальная цена контракта – 1 миллион 978 тысяч рублей. Необходимость ряда требований к экстерьеру и интерьеру авто, а также функциональным характеристикам заказчик объяснил «обеспечением устойчивости на проезжей части», «оптимизацией расходов за счет экономии топлива», «обеспечением поездок с минимизацией количества дозаправок, в том числе при осуществлении междугородних командировок», «выполнением оперативных заданий» и т.д. 
Интересно, что запрос котировок на новое авто был объявлен в тот же день, когда клуб «Ротор» отменил закупку «Тойоты Камри», которую запретило Волгоградское УФАС. При этом цена даже выросла – прежняя начальная цена контракта была установлена на уровне 1 миллиона 960 тысяч рублей. Однако, судя по техническому заданию, в волгоградском «Роторе» по-прежнему хотят приобрести автомобиль представительского класса и, вероятно, ту же «Тойоту Камри». Правда, из списка требований исчезла строка о наличии крепления для детского кресла. Судя по всему, младенцев в машине перевозить все-таки не будут. 
Ранее, напомним, антимонопольный орган отменил закупку автомобиля для "Ротора" на том основании, что заказчик включил фирменное название машины, а не эквивалент,  в техническую документацию, чем ограничил конкуренцию. Руководство клуба объяснило это тем, что волгоградская команда стремится в премьер-лигу, а потому и автомобиль должен выглядеть соответствующим предполагаемому статусу. 

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