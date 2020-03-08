Экология

В Волгоградской области «трещит по швам» недавно построенная плотина

Экология 08.03.2020 13:28
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08.03.2020 13:28


Волгоградские дачники лишились удобного  и безопасного проезда к своим участкам после того, как пожаловались во все инстанции на качество недавно отреставрированной  плотины. Как рассказали ИА «Высота 102» дачники, осенью прошлого года около поселка Тутов отремонтировали дамбу рядом с ериком Пахотный в Среднеахтубинском районе. Однако через некоторое время жители заметили, что покрытие проезжей части покрылось сетью трещин. «Мы стали бить в колокола, обращались в природоохранную прокуратуру, в облкомприроду, в прокуратуру Среднеахтубинского района Волгоградской области, чтобы привлечь внимание к этой ситуации. Хотели только одного – чтобы подрядчик ответил за допущенный брак и чтобы те, кто отвечает за эффективное использование бюджетных средств, проконтролировали исправление этого брака», - рассказали волгоградцы. 

Как выяснили дачники, заказчиком ремонта дамбы, которая была проведена в рамках противопаводковых мероприятий, было  ФГБУ «Волгоградмелиоводхоз», а исполнителем – ООО «Индустрия-С», которое отремонтировало дамбу за 1,2 миллиона рублей. Когда проезжая часть стала покрываться россыпью трещин, волгоградцы все это зафиксировали на фото и отправили в надзорные органы. Однако ответ их обескуражил. Так, волгоградцам сообщили, что «работоспособность плотины не нарушена, выкрашивания бетона не наблюдается». Между тем, среди авторов обращений в природоохранные ведомства были профессиональные строители, которые подробно обосновали несостоятельность утверждения о «работоспособности плотины» и доказали, опираясь на строительные нормы и правила, что появление трещин в бетоне является следствием некачественно выполненной работы. 
Впрочем, доводы волгоградцев так и не были услышаны. Каково же было их удивление, когда вдруг в январе этого года проезд по дамбе закрыли! «Почему закрыли проезд, если с плотиной, как заверяют в надзорных органах, ничего страшного не происходит, нам так никто и не объяснил. В одном из ответов сообщалось, что трещины пошли из-за того, что по дамбе ездят машины. Даже не знаем, как реагировать на это объяснение – дамбу и ремонтировали в том числе как проезжую часть», - недоумевают волгоградцы. 

Между тем, сейчас машины, которым перекрыли доступ на плотину, вынуждены объезжать несколько десятков километров, чтобы попасть в населенные пункты и дачные общества. А руководители СНТ тратят немалые деньги на дополнительную обсыпку грунтовых дорог, которые гораздо менее безопасны, чем бетонное покрытие. 
По мнению волгоградцев, абсурдности ситуации придает тот факт, что вместо адекватной реакции на возможное нарушение использования бюджетных средств, надзорные органы как-будто защищают  подрядчика, который ремонтировал плотину. «Если сейчас еще можно устранить брак в рамках гарантийного ремонта, то через некоторое время придется тратить еще одну порцию бюджетных денег, так как есть все основания считать, что плотина продолжит разрушаться», - предупреждают неравнодушные горожане. 

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