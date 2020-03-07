



Прекращено дело о банкротстве ООО «Лига-Сервис», возглавляемой депутатом-единороссом Волгоградской гордумы Сергеем Сидельниковым. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на определение областного арбитражного суда, который утвердил мировое соглашение между компанией и ее кредиторами. В течение 12 месяцев организация обязана погасить 331 млн рублей долгов перед двумя контрагентами.

Львиная часть долга «Лига-Сервиса» приходится на компанию «Консультант-проф» (310 млн рублей). У этой организации осенью прошлого года спустя месяц после инициирования ей процедуры банкротства фирмы Сидельникова сменилсись учредитель и директор. Фирмой завладел некто Виталий Макаров. Как стало известно «Высоте 102», в недалеком прошлом он работал обычным сварщиком на заводе. Соседи новоиспеченного коммерсанта, проживающего в частном секторе, рассказали журналистам, что еще недавно по просьбе Виталия искали ему работу на сайте объявлений.

Обратили внимание журналисты информагентства и еще на один странный момент. Между бенефициарами «Лига-Сервис» и ее основным кредитором нашлось кое-что общее. Так, до ноября прошлого года «Консультант-проф» владела Ольга Живолупова. В недавнем прошлом она работала в другой компании - «Инвест Энерго», директором которой является Петр Скопинцев. По совпадению, этот человек выступает соучредителем «Лиги-Сервис». Кроме того, Скопинцев и депутат Сидельников, успели некоторое время потрудиться и в другой «Лиге Сервис». Фирмой с похожим названием, но другим ИНН, когда-то руководил депутат Волгоградской областной думы Руслан Шарифов.

В конце января ИА «Высота 102» направляло редакционный запрос в ГУ МВД по Волгоградской области с просьбой провести проверку и установить истинные мотивы инициирования процедуры банкротства возглавляемой депутатом компании. Ответ от полиции пока не поступил. Вскоре после выхода публикации на сайте информагентства и обращения в правоохранительные органы кредиторы выступили с инициативой о примирении в арбитраже с «Лига-сервис».