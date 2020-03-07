Расследования 07.03.2020 12:10
0
07.03.2020 12:10
Прекращено дело о банкротстве ООО «Лига-Сервис», возглавляемой депутатом-единороссом Волгоградской гордумы Сергеем Сидельниковым. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на определение областного арбитражного суда, который утвердил мировое соглашение между компанией и ее кредиторами. В течение 12 месяцев организация обязана погасить 331 млн рублей долгов перед двумя контрагентами.
Львиная часть долга «Лига-Сервиса» приходится на компанию «Консультант-проф» (310 млн рублей). У этой организации осенью прошлого года спустя месяц после инициирования ей процедуры банкротства фирмы Сидельникова сменилсись учредитель и директор. Фирмой завладел некто Виталий Макаров. Как стало известно «Высоте 102», в недалеком прошлом он работал обычным сварщиком на заводе. Соседи новоиспеченного коммерсанта, проживающего в частном секторе, рассказали журналистам, что еще недавно по просьбе Виталия искали ему работу на сайте объявлений.
Обратили внимание журналисты информагентства и еще на один странный момент. Между бенефициарами «Лига-Сервис» и ее основным кредитором нашлось кое-что общее. Так, до ноября прошлого года «Консультант-проф» владела Ольга Живолупова. В недавнем прошлом она работала в другой компании - «Инвест Энерго», директором которой является Петр Скопинцев. По совпадению, этот человек выступает соучредителем «Лиги-Сервис». Кроме того, Скопинцев и депутат Сидельников, успели некоторое время потрудиться и в другой «Лиге Сервис». Фирмой с похожим названием, но другим ИНН, когда-то руководил депутат Волгоградской областной думы Руслан Шарифов.
В конце января ИА «Высота 102» направляло редакционный запрос в ГУ МВД по Волгоградской области с просьбой провести проверку и установить истинные мотивы инициирования процедуры банкротства возглавляемой депутатом компании. Ответ от полиции пока не поступил. Вскоре после выхода публикации на сайте информагентства и обращения в правоохранительные органы кредиторы выступили с инициативой о примирении в арбитраже с «Лига-сервис».
Реклама
Экс-заместителя главы Светлоярского района Волгоградской области выпустили из СИЗО06.03.2020 16:14
Расследования 06.03.2020 16:14
В Волгограде лжегазовику за обман старушек дали 4 года колонии06.03.2020 10:10
Расследования 06.03.2020 10:10
В Волжском предпринимателю грозит тюрьма за 6-миллионный обман05.03.2020 17:35
Расследования 05.03.2020 17:35
Убийцу пожилой матери 60 ударами топора и ножа осудили в Волгограде05.03.2020 16:42
Расследования 05.03.2020 16:42
Представители власти в Волгоградской области прояснили детали уголовного дела главы Михайловки04.03.2020 16:24
Расследования 04.03.2020 16:24
В Волгограде директор пивоваренной компании идет под суд за сокрытие 145 миллионов04.03.2020 16:10
Расследования 04.03.2020 16:10
Подозреваемый в коррупционном преступлении глава Михайловки Волгоградской области вернулся на работу04.03.2020 11:28
Расследования 04.03.2020 11:28
В Волгограде «горючее» дело УФСБ на 13 млн рублей дошло до суда03.03.2020 16:24
Расследования 03.03.2020 16:24
Заключенный в колонии строгого режима Волгоградской области напал на конвоира03.03.2020 12:12
Расследования 03.03.2020 12:12
В Волгограде дело о перевозке черной икры на 30 млн рублей дошло до суда02.03.2020 16:30
Расследования 02.03.2020 16:30
Под Волгоградом экс-полицейский идет под суд за легализацию 119 иностранцев27.02.2020 11:41
Расследования 27.02.2020 11:41
Были оба пьяны: в Волгограде водителя осудили за наезд на пешехода27.02.2020 10:59
Расследования 27.02.2020 10:59
В Волгоградской области УФСБ и полиция задержали экстремистов - разбойников27.02.2020 08:50
Расследования 27.02.2020 08:50
В Волжском мужчина купил водительские права, чтобы кормить семью26.02.2020 16:26
Расследования 26.02.2020 16:26
Под Волгоградом оглашен приговор трио фальшивомонетчиков26.02.2020 15:38
Расследования 26.02.2020 15:38
Реклама