



Александра Сербанюка отстранили от обязанностей первого секретаря Краснооктябрьского райкома КПРФ после «бунта», который подняли рядовые коммунисты. Как сообщил ИА «Высота 102» Александр Сербанюк, такое решение приняло руководство Сталинградского обкома КПРФ «без объяснения причин». На самом деле причины случившегося бывший первый секретарь Краснооктябрьского райкома и его соратники, которые вышли из партии в знак протеста против политики верхушки волгоградских коммунистов, видят в другом. «В Урюпинском, Калачевском, Кировском, Даниловском, Михайловском и других местных отделениях продолжается выход из партии, - говорится в очередном видеообращении коммунистов-бунтарей. - Причиной тому - затягивание центрального комитета с отставкой Н.В. Арефьева и Т.П. Головачевой! На протяжении последних лет в Волгоградском областном партийном отделении КПРФ складывалась крайне критическая обстановка - руководство обкома фактически вошло в состав партии "Единая Россия". Слили сразу несколько выборных кампаний: выборы в городскую думу в 2018 году, выборы в областную думу и выборы губернатора в 2019 году».

«Только за последний год в ЦК КПРФ было отправлено десятки писем о чрезвычайной ситуации в Волгоградской областной партийной организации. Личные письма, постановления партийных органов, многократные беседы с Юрием Афониным и Евгением Марченко. Во всех письмах была многократно озвучена необходимость спасения КПРФ в Волгограде. Для этого необходимо было срочно отправить в отставку Головачеву Т.П. и Арефьева Н.В., а также секретарей обкома, так как указанные персонажи прямо работают на партию “Единая Россия”. Но в ответ мы только получили больше издевательства над собой как со стороны секретарей обкома, так и со стороны Центрального комитета. Мы решительно говорим – «Хватит!» Головачева, Арефьев и секретари обкома, мы считаем вас предателями, предателями партии и предателями народа ! Юрий Афонин, Евгений Марченко, мы выражаем вам полное недоверие ! Ваши многомиллионные зарплаты давно оторвали вас от народа!», - говорится в видеообращении бывших коммунистов.

Ранее ИА «Высота 102» сообщало о кризисе в рядах волгоградских коммунистов. Конфликт усилился после того, как руководство Сталинградского обкома КПРФ отказалось от аренды помещения Краснооктябрьского райкома КПРФ, которое оно занимало долгие годы в центре района, и сняло для районных коммунистов комнату на окраине без ремонта и телефона. Для урегулирования ситуации две недели назад в Волгоград приезжали «ревизоры» из ЦК КПРФ, которые побеседовали с каждым недовольным коммунистом. Однако до сих пор никакой реакции со стороны руководства КПРФ не последовало. «А в Сталинградском обкоме снова продемонстрировали свою приверженность «откручивания голов» тем, кто выступает с критикой его лидеров», - констатируют экс-коммунисты.

Между тем, в Сталинградском обкоме КПРФ ранее назвали «ложью, клеветой и фальсификацией» публикации в СМИ, рассказывающие о конфликте в рядах волгоградских коммунистов и заявили, что коммунисты Волгоградской области решительно осуждают попытку внести раскол и ослабить ряды партии.



