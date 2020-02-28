Происшествия

В Волгоградской области сошли с рельсов грузовые вагоны с цементом

Происшествия 28.02.2020 11:27
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28.02.2020 11:27


Происшествие на железной дороге произошло сегодня утром в Михайловском округе, сообщает ИА "Высота 102". По информации Приволжской железной дороги, в 07:16 по московскому времени на подъездном пути станции Себряково Волгоградского региона Приволжской железной дороги произошел сход 6 грузовых вагонов с цементом. Подъездной путь принадлежит компании АО "Себряковцемент".
Сообщается, что на график движения пассажирских поездов данное происшествие не повлияло. Пострадавших и угрозы экологической безопасности нет, так как в результате схода не произошло опрокидывания подвижного состава. Причины происшествия выясняются.
Фото из архива "Высоты 102"

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