В Волгоградской области сошли с рельсов грузовые вагоны с цементом





Происшествие на железной дороге произошло сегодня утром в Михайловском округе, сообщает ИА "Высота 102". По информации Приволжской железной дороги, в 07:16 по московскому времени на подъездном пути станции Себряково Волгоградского региона Приволжской железной дороги произошел сход 6 грузовых вагонов с цементом. Подъездной путь принадлежит компании АО "Себряковцемент".

Сообщается, что на график движения пассажирских поездов данное происшествие не повлияло. Пострадавших и угрозы экологической безопасности нет, так как в результате схода не произошло опрокидывания подвижного состава. Причины происшествия выясняются.

Фото из архива "Высоты 102"