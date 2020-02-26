Экономика

Предприниматели Волгоградской области выбирают онлайн-кредиты Сбербанка

Экономика 26.02.2020 16:48 Новости компаний
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26.02.2020 16:48 Новости компаний


Предприниматели Волгоградской области развивают бизнес со Сбербанком. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, только с начала текущего года Волгоградское отделение Сбербанка выдало более 275 кредитов предпринимателям в сегменте малого и микробизнеса на решение различных бизнес-задач. По итогам 2019 году Сбербанк выдал волгоградским предпринимателям 1843 кредита на общую сумму 5,76 млрд рублей. 
Предприниматели брали кредитные средства на развитие бизнеса и пополнение оборотных средств. Средний чек беззалогового кредита по итогам прошлого года составил около 980 тысяч рублей. В 2019 году более 40% выданных малому бизнесу кредитов пришлось на сектор торговли, порядка 20% - на сферу транспортных услуг, 12% - кредитование сельского хозяйства.
Как отмечают в Сбербанке, кредитование малого бизнеса является одной из приоритетных задач для банка. Сегодня клиент может подать заявку на кредит дистанционно через интернет-банк Сбербанк Бизнес Онлайн. Чтобы подать заявку, не обязательно быть клиентом банка и иметь расчетный счет. Потенциальный клиент может заполнить заявку через специальную онлайн форму на сайте банка . Также в Сбербанке активно развивается направление предодобренных кредитов, которое называется Smart-кредитование, расчет в котором основан на анализе поведенческой модели клиентов. 
«Мы хорошо понимаем потребности бизнеса, для которого очень важно обладать достаточным количеством свободного времени и средств на развитие своего дела. Именно поэтому услуга получения кредита онлайн пользуется сегодня большим спросом среди Волгоградских предпринимателей», - отметил Евгений Воеводин, управляющий Волгоградским отделением Сбербанка.
Фото с сайта www.sberbank.ru

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