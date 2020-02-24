В Волгограде из-за пожара в 16-этажке эвакуировали 20 человек, есть пострадавший

МЧС просит граждан соблюдать правила пожарной безопасности в быту, чтобы уберечь себя и свое имущество от огня.

Прибывшие на место пожарные установили, что на втором этаже горит квартира на площади 50 кв.метров. В 11:14 пожар удалось локализовать, а в 11:20 потушить. По предварительной информации, пострадал один человек. Мужчину доставили в больницу с ожогами. Личность его устанавливается. Причины возгорания устанавливаются.