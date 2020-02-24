В Волгограде из-за пожара в 16-этажке эвакуировали 20 человек, есть пострадавший

Происшествия 24.02.2020 11:36
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24.02.2020 11:36
Сегодня два десятка жильцов 16-этажного дома в Дзержинском районе Волгограда были эвакуированы из-за возгорания, возникшего в одной из квартир дома. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МЧС России по Волгоградской области, сообщение о пожаре в высотном многоквартирном доме на улице 8-ой Воздушной Армии поступило на пульт оперативного дежурного около 11 часов.
Прибывшие на место пожарные установили, что на втором этаже горит квартира на площади 50 кв.метров. В 11:14 пожар удалось локализовать, а в 11:20 потушить. По предварительной информации, пострадал один человек. Мужчину доставили в больницу с ожогами. Личность его устанавливается. Причины возгорания устанавливаются.
МЧС просит граждан соблюдать правила пожарной безопасности в быту, чтобы уберечь себя и свое имущество от огня.
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