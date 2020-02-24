В Волгограде два 20-летних парня погибли в лобовом ДТП





Смертельная авария произошла накануне вечером в Красноармейском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в региональном главке МВД, напротив дома №9 по улице Плеханова 27-летний водитель «ВАЗ-2107» при обгоне выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение в автомобилем «Рено Дастер», которым управлял 73-летний мужчина.

В результате ДТП на месте погибли двое 20-летних пассажиров «семерки». Оба водителя и еще один пассажир отечественной легковушки – 21-летний мужчина – с травмами госпитализированы в больницу.



