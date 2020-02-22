Расследования

Бывший министр Волгоградской области стал «приличной принцессой» и фигурантом уголовных дел

Расследования 22.02.2020 12:29
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22.02.2020 12:29


В отношении главы Георгиевского городского округа, бывшего главы министерства экономики, внешнеэкономичеких связей и инвестиций в правительстве Волгоградской области Максима Клетина расследуются два уголовных дела, объединенных в одно производство.
Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на СУ СКР  по Ставропольскому краю, Клетин подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа), ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью). Одно из дел касается событий, произошедших в октябре 2017 года, когда чиновник представил в комиссию по отбору кандидатов на должность главы Георгиевского городского округа заведомо подложный диплом о получении им высшего профессионального образования по специальности «металлургические машины и оборудование». «В действительности Клетин обучение в данном учебном заведении не завершил, поскольку был отчислен», - говорят следователи.
Еще одно уголовное дело бывшего члена команды экс-губернатора Волгоградской области Сергея Боженова и вовсе изобилует пикантными подробностями. По официальным данным следствия, в 2018 и 2019 годах в ходе ссор со своей знакомой Максим Клетин угрожал даме избиением и убийством, в том числе, приставляя нож, и имитируя ее удушение. В интернет-пространстве можно обнаружить видеозапись, на которой некто, очень похожий на Клетина, произносит монолог «приличной принцессы, которая не крутит попой». Подробности истории приводит Compromat.Ru.
Расследование в отношении Максимо Клетина, который, кстати до самого скандала являлся членом «Единой России», поручено первому отделу по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Ставропольскому краю. Сейчас идут следственные и процессуальные действия, направленные на сбор доказательственной базы.
В разные годы Максим Клетин работал в представительстве республики Северная Осетия - Алания при президенте РФ, в  министерстве экономического развития Ставропольского края, заместителем главы администрации Невинномысска. В 2012 году недолгое время трудился министром экономики, внешнеэкономических связей и инвестиций Волгоградской области и был одним из членов «алмазной» команды бывшего губернатора Волгоградской области Сергея Боженова. Чиновник считался одним из приближенных экс-председателя правительства Волгоградской области Константина Храмова. После увольнения из правительства Волгоградской области Клетин трудился замминистра экономического развития Ставрополья и заместителем главы Кисловодска.

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