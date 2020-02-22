Еще одно уголовное дело бывшего члена команды экс-губернатора Волгоградской области Сергея Боженова и вовсе изобилует пикантными подробностями. По официальным данным следствия, в 2018 и 2019 годах в ходе ссор со своей знакомой Максим Клетин угрожал даме избиением и убийством, в том числе, приставляя нож, и имитируя ее удушение. В интернет-пространстве можно обнаружить видеозапись, на которой некто, очень похожий на Клетина, произносит монолог «приличной принцессы, которая не крутит попой». Подробности истории приводит Compromat.Ru.
Расследование в отношении Максимо Клетина, который, кстати до самого скандала являлся членом «Единой России», поручено первому отделу по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Ставропольскому краю. Сейчас идут следственные и процессуальные действия, направленные на сбор доказательственной базы.
В разные годы Максим Клетин работал в представительстве республики Северная Осетия - Алания при президенте РФ, в министерстве экономического развития Ставропольского края, заместителем главы администрации Невинномысска. В 2012 году недолгое время трудился министром экономики, внешнеэкономических связей и инвестиций Волгоградской области и был одним из членов «алмазной» команды бывшего губернатора Волгоградской области Сергея Боженова. Чиновник считался одним из приближенных экс-председателя правительства Волгоградской области Константина Храмова. После увольнения из правительства Волгоградской области Клетин трудился замминистра экономического развития Ставрополья и заместителем главы Кисловодска.