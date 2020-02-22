Под Волгоградом в ночном ДТП с лошадью пострадал водитель

Происшествия 22.02.2020 08:27
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22.02.2020 08:27
Накануне примерно в 22.40 вечера 25-летний водитель, управляя автомашиной «ВАЗ-21074», двигаясь по улице Новой в поселке Россошки, в районе дома № 1 совершил наезд на лошадь, пересекавшую проезжую часть, сообщает ИА «Высота 102». По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, в результате ДТП водителю фельдшером «скорой помощи» оказана помощь на месте, от госпитализации автомобилист отказался. Судьба лошади неизвестна.
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