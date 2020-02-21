Происшествия

В Волгограде регулировщик окон «удачно нырнул» в бабулин кошелек

Происшествия 21.02.2020 11:34
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21.02.2020 11:34


Приметы рыжеволосого парня, укравшего 83 тысячи рублей, полицейским описала пенсионерка из Красноармейского района. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе УМВД по Волгограду,  мужчина вместе с приятелем вошел в ее квартиру под видом регулировщиков пластиковых окон. Пока бабушка расплачивалась с одним из работяг, другой вытащил ее кошелька крупную денежную сумму.
Со слов потерпевшей, злоумышленнику на вид 30-40 лет, рост 155-160 см, плотного телосложения, волосы рыжие. У обоих мужчин смуглые лица. Граждан, узнавших подозреваемых, УМВД просит сообщить данные о них в полицию.
По факту кражи возбуждено уголовное дело.

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