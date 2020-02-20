Политика

Волгоградцы попросили Юрия Дудя снять фильм про «предательство» КПРФ

Политика 20.02.2020 09:48
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20.02.2020 09:48


Известному журналисту и видеоблогеру Юрию Дудю отправлено обращение с просьбой снять фильм о предательстве в высших эшелонах руководства КПРФ. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующая петиция появилась и в интернете. Пока его подписали 18 человек.  В обращении говорится, что «в волгоградском областном отделении КПРФ сложилась бедственная ситуация, которая выливается в предательство жителей целого региона… Партия КПРФ сдала выборы власти «Единая Россия»… Это не только плевок в сторону партийцев, но и предательство жителей Волгоградской области». «Уже длительное время мы обращаемся к Центральному комитету КПРФ с требованием отправить в отставку первого секретаря Волгоградского обкома КПРФ Тамару Головачеву и члена ЦК Николая Арефьева, предавших жителей Волгоградской области. Сдав выборы «Единой России», именно они способствовали полному развалу всей областной организации КПРФ. Руководство Волгоградского отделения заявляет численность областной партийной организации около 5 тысяч человек, что является ложью, это мертвые души!!! Реальная численность составляет всего около 700 человек на всю почти трехмиллионную Волгоградскую область. И даже эта численность постоянно снижается. Люди массово покидают ряды КПРФ. За первые 50 дней 2020 года из КПРФ в Волгоградской области ушло уже более 100 человек и это только начало. Если первого секретаря Волгоградского обкома немедленно не отправят в отставку, то массовый выход из рядом партии продолжится. Местные отделения уже готовые к своему самороспуску», - продолжают авторы обращения. «Приезжайте к нам в Волгоград! Мы готовы дать интервью для вашего фильма, где расскажем всю правду о предательстве в КПРФ. Ваш фильм наберет миллионы просмотров и откроет глаза многим, кто пока еще верит партии КПРФ», - заканчивается послание. 
Между тем, накануне в обкоме КПРФ прокомментировали события, происходящие в партийной организации. Здесь их назвали «ложью, клеветой и фальсификацией». «В преддверии выборов в Государственную Думу попытки расколоть КПРФ, очернить руководство партии предпринимаются со стороны прокремлевских партий типа «Коммунисты России» и отдельных представителей, так называемых «левых сил». При этом в роли «обиженных и оскорбленных» выступают люди уже не один раз предавшие Коммунистическую партию, не имеющие ничего общего с КПРФ, преследующие цели развала областной партийной организации и получения депутатских мандатов», - говорится в обращении обкома. В организации утверждают, что «подобная грязная кампания в СМИ сегодня идет не только в отношении Волгоградского отделения КПРФ, но и против Смоленского, Челябинского, Ростовского и ряда других региональных отделений партии». Также здесь опровергли заявления о якобы массовом выходе из партии. «Призываем наших товарищей сплотиться и не поддаваться на провокации. Наше дело правое!», - заканчивается послание. 
Напомним, ИА «Высота 102» сообщало о критической ситуации, сложившейся в региональном отделении КПРФ. «Бунт» подняли, в том числе, коммунисты из Краснооктябрьского райкома КПРФ, у которых обком отнял помещение районного комитета и выселил рядовых членов на окраину района. 

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