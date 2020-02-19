Ответа ждать до лета: депутаты Волгоградской облдумы утвердили вопросы губернатору





Сегодня региональный парламент утвердил перечень вопросов о деятельности администрации Волгоградской области в 2019 году, письменный ответ на которые, согласно законодательству, должен быть представлен в Волгоградскую областную думу к 1 июня. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в пресс-службе облдумы, это традиционная форма взаимодействия законодательной и исполнительной власти региона. Вопросы о деятельности областной администрации за минувший год, согласно Уставу Волгоградской области, региональный парламент готовит ежегодно.





Подготовленный список вопросов - детище всех парламентский партий, а их, напомним, пять - "Единая Россия", КПРФ, "Справедливая Россия", ЛДПР и "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость".





Так, под №1 значится вопрос о привлечении инвесторов в промышленный сектор региона. Депутаты также хотят узнать и о том, что сделано для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот, а также что сделано для повышения туристической привлекательности Волгоградской области.





Своевременной и острой, по мнению парламентариев, является проблема благоустройства лесополос вдоль федеральных трасс и установки мусорных контейнеров на остановках. Спросили думцы и о льготном проезде в общественном транспорте, питании и оздоровлении школьников в лагерях.





Волнует депутатов и судьба Волгоградского завода буровой техники, а точнее тема погашения задолженности по зарплате на этом предприятии. Еще один вопрос касается пенсионеров. "О результатах и перспективах внедрения системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами", - так его сформулировали депутаты.







