Ответа ждать до лета: депутаты Волгоградской облдумы утвердили вопросы губернатору

Политика 19.02.2020 13:06
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19.02.2020 13:06
Сегодня региональный парламент утвердил перечень вопросов о деятельности администрации Волгоградской области в 2019 году, письменный ответ на которые, согласно законодательству, должен быть представлен в Волгоградскую областную думу к 1 июня. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в пресс-службе облдумы, это традиционная форма взаимодействия законодательной и исполнительной власти региона. Вопросы о деятельности областной администрации за минувший год, согласно Уставу Волгоградской области, региональный парламент готовит ежегодно.
Подготовленный список вопросов - детище всех парламентский партий, а их, напомним, пять - "Единая Россия", КПРФ, "Справедливая Россия", ЛДПР и "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость".
Как ранее сообщало информагентство, вопросов всего девять.
Так, под №1 значится вопрос о привлечении инвесторов в промышленный сектор региона. Депутаты также хотят узнать и о том, что сделано для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот, а также что сделано для повышения туристической привлекательности Волгоградской области.
Своевременной и острой, по мнению парламентариев, является проблема благоустройства лесополос вдоль федеральных трасс и установки мусорных контейнеров на остановках. Спросили думцы и о льготном проезде в общественном транспорте, питании и оздоровлении школьников в лагерях.
Волнует депутатов и судьба Волгоградского завода буровой техники, а точнее тема погашения задолженности по зарплате на этом предприятии. Еще один вопрос касается пенсионеров. "О результатах и перспективах внедрения системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами", - так его сформулировали депутаты.
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