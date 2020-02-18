Расследования 18.02.2020 15:43
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18.02.2020 15:43
Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 27-летнего Антона Бутурлакина из Волгограда, который обвиняется в незаконном разглашении сведений, составляющих банковскую тайну. Как рассказала ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, мужчина работал старшим руководителем группы взыскания в одной из коллекторских фирм и имел доступ к специальному программному обеспечению с электронными документами, содержащими банковскую тайну в виде персональных данных клиентов.
По версии следствия, в октябре 2019 года мужчина под псевдонимом «Антон 2131» разместил на «теневом» интернет-форуме объявление о предоставлении за денежное вознаграждение сведений о гражданах, их паспортных данных, номерах банковских счетов. После передачи «заказчику» электронными средствами связи файла со сведениями о почти 500 клиентах одного из банковских учреждений обвиняемый был задержан. Вину он полностью признал.
Расследование уголовного дела проводилось СЧ ГСУ ГУ МВД России по области. Уголовное дело направлено в Краснооктябрьский районный суд Волгограда.
Санкция ч.3 ст.183 УК РФ в качестве максимального наказания предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет.
Ожидать приговора Антон будет под домашним арестом.
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