В Дзержинском районе Волгограда пожар возле церкви унес жизнь человека

Происшествия 18.02.2020 11:06
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18.02.2020 11:06
В сгоревшем вагончике возле строящейся армянской церкви обнаружен труп человека. Об этом ИА «Высота 102» сообщили очевидцы происшествия. Информация о возгорании поступила около 10 утра. Спустя 20 минут, как ранее пояснили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, открытое горение было ликвидировано.
Храм расположен в Дзержинском районе Волгограда на бульваре 30-летия Победы возле торгового комплекса «OBI».
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