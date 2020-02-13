



Директор предприятия, занимающегося благоустройством территории, в Палласовсом районе стал жертвой телефонного мошенника. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, потерпевший рассказал полицейским, что в январе ему позвонил человек, который представился прокурорским работником. Он сообщил директору предприятия, что в отношении его организации проходит проверка и назначил встречу, попросив перевести на его счет деньги и привезти коньяк. Доверчивый директор выполнил просьбу звонившего, перечислив ему 20 тысяч рублей.

А прибыв в прокуратуру, потерпевший узнал, что никакой проверки не было и его обманули. Номер лжепрокурора оказался заблокирован.



