Расследования

Жителю Волгоградской области грозит пожизненный срок за кровавую резню

Расследования 13.02.2020 11:55
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13.02.2020 11:55


Двадцать лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы грозит 45-летнему жителю Волгограда, обвиняемому в убийстве своей бывшей сожительницы и ее нового поклонника. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина, уголовное дело направлено прокуратурой региона в суд для рассмотрения по существу.
По материалам дела, кровавая трагедия разыгралась вечером 6 октября 2019 года на рынке, расположенном на 673 км автодороги "Самара-Энгельс-Волгоград" в Быковском районе. Фигурант уголовного дела, который в тот момент был пьян, увидел свою бывшую сожительницу, которая разговаривала с их общим знакомым. Мужчина заподозрил, что речь идет о нем и разозлился. Он набросился на соперника, но получил отпор, поэтому был вынужден уйти. Дома он вооружился ножом, после чего вернулся и нанес им несколько ударов знакомому. Потерпевший пытался убежать, но мужчина догнал его и продолжил наносить удары ножом. Женщина попыталась усмирить бывшего возлюбленного, но обвиняемый оттолкнул ее и также несколько раз ударил ножом. От полученных травм мужчина и женщина скончались на месте происшествия.
Вину фигурант уголовного дела полностью признал, объяснив свои действия состоянием алкогольного опьянения. Он находится под стражей.
Расследование уголовного дела проводилось СУ СК России по Волгоградской области.

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