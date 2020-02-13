В Волгограде студенту из Ирака не смягчили приговор за гибель двоих мотоциклистов





Оставлен в силе обвинительный приговор 27-летнему жителю Ирака за гибель в ДТП двоих волгоградцев. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт облсуда, при рассмотрении апелляционной жалобы судья посчитал, что 4,5 года колонии-поселения - адекватное наказание для фигуранта дела. Между тем, адвокат просил суд апелляционной инстанции оправдать своего подзащитного. Решение суда вступило в силу.

На момент происшествия, которое произошло в мае 2018 года, Ал-Машхадани Хумам Ахмед Дияб был студентом Волгоградского государственного технического университета.

Авария произошла на Центральной набережной в районе моста через Волгу. Уроженец Ирака за рулем «Chevrolet Lacetti», выезжая с второстепенной дороги на главную, не уступил дорогу мотоциклу "BMW". Управлявший им 35-летний мужчина и его 25-летняя спутница погибли на месте. Водитель легковушки получил перелом стоп, его 17-летнего пассажира, тоже студента политеха, госпитализировали с политравмами.

Согласно приговору суда, после выхода на свободу виновнику смертельного ДТП запрещается в течение двух лет управлять транспортными средствами.



