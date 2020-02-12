



Сегодня в больнице скончался 24-летний житель Волгограда, который накануне получил тяжелые травмы во время спуска на надувных санях со склона Мамаева кургана. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в облздраве.

В настоящее время по факту гибели человека следователи СУ СКР по региону проводят процессуальную проверку.





На данный момент известно, что волгоградец вместе с девушкой катался на надувных санках (тюбе) на склоне Мамаева кургана в Центральном районе Волгограда. Это место не предназначено для зимних забав. Во время спуска санки врезались в кирпичную кладку, выступающую над инженерными коммуникациями. Молодой человек сидел впереди и основной удар пришелся на него. Девушка госпитализирована, но ее жизни ничего не угрожает.

В настоящее время склон, где произошло ЧП, засыпан песком.



