



Деятельность нынешнего руководства ООО «Волгабас» стала предметом внимания следственных органов. Как стало известно ИА «Высота 102», в отношении директора возбуждено уголовное дело по подозрению в неуплате налогов в особо крупном размере - почти 69 миллионов рублей. В пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области заявили, что не обладают информацией. Однако, по сведениям источника информагентства, у соответствующих органов есть основания полагать, что примерно с 2016 года предприятие уклонялось от уплаты НДС и налога на прибыль при помощи финансовых схем с фиктивными договорами поставки запасных частей для автобусов. Самое интересное, что ООО «Волгобас» в свое время получало субсидии из федерального бюджета по программе поддержки предприятий автомобильной отрасли. Возможно, что выделенные субсидии также не нашли отражения в статье доходов ООО «Волгабас», а соответственно и в налоговых декларациях. Получить оперативный комментарий на предприятии не удалось - телефонные звонки журналистов остались без ответа.

Согласно открытым данным, ООО «Волгабас» сейчас руководит Михаил Кравцов. Ранее с 2011 по по2016 годы генеральным директором компании являлся Бакулин Алексей Анатольевич - экс-депутат Волжской гордумы от «Единой России», сын бывшего депутата Волгоградской областной думы Анатолия Бакулина. На данный момент бенефициаром и владельцем ООО «Волгабас» числится Яппаров Рустам Надирович. Он является также совладельцем «ФК Развитие» - эта фирма владеет более 80% долей в уставном капитале ООО «Волгабас». Кстати, при выручке в 4 миллиарда рублей, на предприятии, согласно все тем же открытым данным, числятся 13 сотрудников.



