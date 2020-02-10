Борьба с коррупцией 10.02.2020 15:11
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10.02.2020 15:11
В Волгоградской государственной академии последипломного образования неожиданно отказались от закупки партии квадрокоптеров стоимостью почти в 6 миллионов рублей. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующая информация опубликована на сайте госзаказов. Основанием для отмены закупки послужил приказ ректора государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования Светланы Куликовой, которая ссылается на необходимость внесения изменений в проект договора.
В академии собирались приобрести 166 квадрокоптеров. 42 единицы из этого количества должны обеспечивать максимальную дальность передачи данных на расстоянии не менее 2 километров, иметь полетный контролер и систему поддержки оптической системы навигации в помещении. Кроме того, техника должна быть оборудована модулем фото-, видеокамеры разрешением не менее 4К и модулем навигации GPS/ГЛОНАСС. Предусмотрено также наличие приложения для программирования и управления квадрокоптером, в том числе для смартфонов.
Остальная партия квадрокоптеров должна иметь канал связи управления летательным аппаратом, камеру оптического потока и аккумуляторную батарею с зарядным устройством.
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