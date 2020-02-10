Политика

Губернатор Волгоградской области предсказал аномально теплый февраль

Политика 10.02.2020 13:35
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10.02.2020 13:35


Традиционное для понедельников оперативное совещание в администрации Волгоградской области сегодня было посвящено вопросам посевной кампании в регионе, сообщает ИА «Высота 102». Губернатор Андрей Бочаров отметил, что по прогнозам синоптиков февраль будет аномально теплым, поэтому нужно обеспечить готовность к началу весеннего сева ранее среднемноголетних сроков. «В числе первоочередных задач — обеспечить необходимый запас материально-технических средств, ГСМ, семян, а также готовность сельхозтехники и наличие в полном объеме финансовых средств»,- такие задачи подчиненным поставил глава региона.
Для Волгоградской области в этом году объем несвязанной погектарной поддержки увеличен Минсельхозом почти на 20%-  до 903 миллионов рублей. Дополнительные меры поддержки приняты для малых растениеводческих предприятий. Также сохранена погектарная поддержка для средних и крупных предприятий. Первый транш компенсирующей поддержки регион должен выплатить селянам до 1 марта текущего года. Второй транш, а также средства стимулирующей поддержки — до 20 апреля.
План ярового сева Волгоградской области составляет 1,5 миллиона гектаров. С учетом озимых общая площадь превысит три миллиона гектаров, что соответствует уровню прошлого года.
По оперативным данным, состояние 98% озимых оценивается как хорошее и удовлетворительное.



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