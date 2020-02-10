Аналитика

Не лучший показатель по стране: зарплату волгоградцев перевели в литры бензина

Аналитика 10.02.2020 13:29
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10.02.2020 13:29


На 58-м  месте среди регионов России оказалась Волгоградская область по доступности бензина для населения. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на аналитическое исследование «РИА Новости», наибольший объем автомобильного топлива марки АИ-92 могут себе позволить жители Крайнего севера и обеих столиц. В аутсайдерах рейтинга оказались республики Северного Кавказа. Это Кабардино-Балкария, Дагестан и Карачаево-Черкессия. 
В Ямало-Ненецкого автономном округе на среднемесячную зарплату можно приобрести свыше 2 тысячи литров бензина, в Москве – 1,9 тысячи литров. В Волгоградской области - только 656 литров. Авторы исследования исходили из месячного жалования среднестатистического жителя области в сумме 28 тысяч рублей и цены бензина в размере 43 рубля за литр. За минувший год данный вид топлива, как отмечают аналитики, подорожал в Волгоградской области на 2,6%. Это не худший, но и не лучший показатель по стране. К примеру, в Бурятии цены на заправках подорожали за 2019 год на 4,8%, в Амурской области – 4,5%, Приморском крае – на 4,3%. 
На фоне этих регионов фантастическая динамика отмечена в Крыму, где АИ-92 за год подешевел на 5,9%, в Севастополе – на 5,7%. Не значительное, но все-таки удешевление бензина произошло также в Ханты-Мансийском автономном округе, Якутии, Красноярском крае, Томской области, Хакасии, Ярославской и Воронежской областях. В остальных субъектах Южного федерального округа таких позитивных примеров нет. Хотя, к примеру, в Краснодарском крае по сравнению с Волгоградской областью, бензин в минувшем году рост заметно скромнее (+0,8%). В этом южном регионе, а также в Астраханской области уровень доступности топлива для автомобилей гораздо выше, чем в Волгоградской области (714 и 713 литров соответственно). 

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