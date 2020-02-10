Экология

Под Волгоградом собирали, но не утилизировали ртутные лампы

Экология 10.02.2020 10:32
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10.02.2020 10:32


Куйбышевское сельское поселение Среднеахтубинского района суд обязал заключить договор на утилизацию отработанных ртутьсодержащих ламп со специализированной организацией, имеющей лицензию на обращение с отходами такого класса опасности. Как сообщает ИА «Высота 102», решение принял Среднеахтубинский районный суд по иску прокурора.
Как выявила проверка, в поселке Куйбышев постановлением администрации было определено место первичного сбора и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп, однако договора на их утилизацию власти не заключили. В адрес главы Куйбышевского сельского поселения было внесено представление об устранении выявленных нарушений, однако это не было сделано. Причина – отсутствие денег. 
Тем не менее, власти уведомили прокуратуру района, что обязательно заложат на это средства в бюджете поселения на текущий год.  
Суд признал бездействие властей поселения незаконным и обязал их в течение трех месяцев со дня вступления решения в законную силу заключить договор на утилизацию ртутьсодержащих лам. О том, сколько накопилось за это время опасных отходов в месте их первичного сбора, в материалах дела не сообщается.
Решение суда в законную силу пока не вступило.

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