В Волгограде черная иномарка сбила девушку и скрылась

Происшествия 08.02.2020 09:43
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08.02.2020 09:43
В Волгограде разыскивают водителя, который на черном автомобиле сбил девушку и скрылся. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, ДТП случилось накануне в 15-30 часов. Предположительно, наезд был совершен на автомобиле «СсангЙонг Кайрон». Машина двигалась по ул. Гродненская в сторону ул. Череповецкая. А 19-летняя девушка шла по ул. Гродненской в попутном направлении с транспортным средством с правой стороны проезжей части. В результате ДТП пешеход с переломом правой стопы доставлена в больницу. Любую информацию о личности водителя и его местонахождении можно сообщить по телефону «02» или в дежурную часть ОБДПС ГИБДД Управления МВД России по городу Волгограду - 93-21-31, 93-77-75.
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