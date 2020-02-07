В Волгоградской области подсчитали количество умерших от рака

Аналитика 07.02.2020 15:07
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07.02.2020 15:07
Росстат подсчитал количество умерших в прошлом году по основным классам причин смерти жителей Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», по данным ведомства в 2019 году в регионе ушли из жизни из-за различных болезней 32396 человек. В 2018 году потери населения были больше – в скорбном списке значились 33852 человека. В результате уровень смертности за период с января по декабрь 2019 года немного снизился – на 1,6%.
Больше всего жителей Волгоградской области умирали от болезней системы кровообращения. Рост смертности от этого заболевания в прошлом году составил 1,4%. Так, в 2018 году по этой причине скончались 17360 человек, а в 2019 году – 17609 человек. На втором месте по количеству умерших - онкология. Злокачественные новообразования в 2019 году стали причиной смерти 5375 человек – на 27 человек больше, чем в 2018 году. Рост смертности от этой болезни составил 0,5%.
Небольшое снижение уровня смертности зафиксировано по классу болезней органов дыхания – 0,1%, пищеварения – 3,9%. В прошлом году от туберкулеза люди умирали меньше, чем в 2018 году – снижение зафиксировано на уровне почти 8%.
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