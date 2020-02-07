Общество

Волгоградские аптеки проверили на "вирус жадности" после предупреждения Владимира Путина

Общество 07.02.2020 09:26
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07.02.2020 09:26


Мониторинг цен на медицинские маски и препараты провели накануне в волгоградских аптеках активисты. Как сообщили  ИА «Высота 102» в региональном отделении "Единой России", контролеры-общественники изучили цены на лекарства, рекомендованные Минздравом РФ и Роспотребнадзором РФ для лечения коронавирусной инфекции. В этом списке - "Рибавирин", "Лопинавир/Ритонавир" и "Рекомбинантный интерферон бета-1b".  Сравнительный мониторинг цен был проведен как в государственных, так и в частных аптеках города.
Завышенных цен на препараты в частных аптеках активисты не зафиксировали.  А вот с медицинскими масками есть определенные проблемы, констатировали контролеры.  По словам сотрудников аптек, медицинские маски пользуются большим спросом, в некоторых аптечных точках их уже нет в наличии. Цены варьируются в пределах от 33 до 56 рублей за комплект. Но разницы цен в частных и государственных аптеках народные контролёры не обнаружили, как и ажиотажа на этот товар. 
Между тем, как рассказывали ИА "Высота 102" волгоградцы, цены на медицинские маски поднялись в аптеках еще раньше, в начале года. Изначально стоимость одной маски варьировалась в районе 5 рублей. Однако теперь  сумма увеличилась  в среднем до 10 рублей. 
Накануне президент России Владимир Путин предложил наказывать аптеки, завышающие цена на медицинские маски, лишением их лицензий. 

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