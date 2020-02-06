Аналитика

В Волгоградской области на мизер подешевел бензин

Аналитика 06.02.2020 14:13
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06.02.2020 14:13


В Волгоградской области по итогам статистического наблюдения за ценами на топливо бензин подешевел за последнюю неделю аж на 0,09% - средняя стоимость литра составила 44,65 рублей. Как сообщает ИА «Высота 102», такие данные опубликовал Волгоградстат.  Так, бензин марки АИ-92 подешевел на 0,14% - 42,94 рубля, марки АИ-95 подорожал на 0,04% (47,14 рубля). Цена литра бензина АИ-98 не изменилась и составила 51,91 рубля за литр. Стоимость дизтоплива также осталась прежней – 47,75 рублей.

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