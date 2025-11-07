В Волгограде обнаружили в Волге тело 23-летнего мужчины

В Центральном районе Волгограда спасатели завершили поиски пропавшего молодого человека. По данным аварийно-спасательной службы, поиски велись в акватории Волги у причальной стенки Набережной в районе «танцующего» моста.
Напомним, ранее стало известно, что пропавшему волгоградцу 23 года. Обстоятельства, при которых он оказался в холодной воде, неизвестны.
- Поиски мужчины 2002 года рождения на реке Волга, проводимые водолазами Краснослободского поисково-спасательного подразделения ГКУ Служба спасения, успешно завершены, - сообщили спасатели.
Тело мужчины передано сотрудникам полиции.
Фото: ГКУ Служба спасения