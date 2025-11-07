Котово, Ефимовка и Нижние Коробки останутся без воды 10 ноября





В трех населенных пунктах Котовского района Волгоградской области рано утром 10 ноября прекратится подача питьевой воды жителям. В связи с необходимостью врезки узла запорной арматуры на водоводе в зоне отключения окажется райцентр, а также село Ефимовка и хутор Нижние Коробки.

– Завершив большой объем подготовительных работ, мы приступаем к следующей ключевой фазе проекта. 10 ноября запланирована техническая операция по врезке узла запорной арматуры. Этот элемент необходим для продолжения реконструкции и дальнейшей надежной эксплуатации системы, – сообщили в администрации Котовского района. –Временно подача воды будет остановлена с 04.00 мск 10 ноября.

Котовчан просят до момента отключения водоснабжения сделать запас воды для личных нужд.

– В период отключения будет организован подвоз питьевой и технической воды по заявкам через диспетчерскую службу МУП «Котово-Водоканал», – сообщают в администрации.

Телефон диспетчерской: 8 (84455) 4-48-23.