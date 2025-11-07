В центре Волгограда власти подготавливают новые улицы к введению платного парковочного режима. На днях специфическая разметка появилась на ул. Гагарина у здания планетария. Также здесь были установлены специальные знаки, уточняющие схему движения автомобилей и порядок использования парковочных мест.





Примечательно, что нововведение уже успело озадачить работников местных офисов и организаций, привыкших приезжать на работу на своём авто. Волгоградцы сетуют, что не понимают, обязаны ли они сейчас платить за парковочное место, что уже предписывает разметка, а также знаки. Кроме этого, горожане обратили внимание, что новые платные площадки для автомобилей уже были заведены на городской портал «Парковки Волгограда». На горячей линии оператора парковочных пространств поспешили успокоить автолюбителей, подтвердив при этом, что работы по введению нового режима действительно приближаются к финишу.





- Да, актуальная разметка действительно постепенно наносится на новые улицы, завершается установка знаков, но плата с пользователей не взимается. Даже если посмотреть на нашу онлайн-карту, новые парковки здесь уже появились, но их стоимость – 0 рублей. Сейчас идёт наполнение системы. Официальные сроки запуска не известны. Но это явно не день, не два и даже не неделя, - отметил сотрудник организации.

Специалист также подчеркнул, что предварительно оповещение о введении платного режима на новых улицах должно появится на сайте «Парковки Волгограда» и в специальном приложении.





Ранее редакция сообщала о планах чиновников произвести четвёртую волну расширения платных парковочных пространств за счёт 40 новых участков на территории 12 дорог в границах Аллеи Героев и улицы 7-й Гвардейской. Здесь должны появиться 858 платных машиномест.

Отметим, дата, с которой волгоградцам придётся раскошелиться, пока держится муниципалитетом в тайне. Однако известно, что подготовка стоянок должна завершиться до 1 декабря 2025 года. На эти цели из бюджета выделено 49,4 млн рублей.

Фото: Андрей Поручаев / ИА "Высота 102"