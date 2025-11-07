Общество

По году за каждого: волгоградцу грозит до 5 лет тюрьмы за легализацию мигрантов

07.11.2025 15:51
В Ворошиловском районе Волгограда полицейские вычислили хозяина очередной «резиновой» квартиры. Мужчина помог легализоваться в России пятерым мигрантам, прописав в жилом помещении.

- В своей квартире 41-летний мужчина зарегистрировал пятерых иностранцев. Однако он знал, что данные граждане будут проживать по иному адресу, - подчеркнули в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, в отношении владельца жилплощади возбуждено уголовное дело. Волгоградцу грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

