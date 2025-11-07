Общество

Тыквенный сезон: 5 рецептов из главного осеннего суперфуда

Общество 07.11.2025 20:00
07.11.2025 20:00


Когда арбузы уже съели, а закупаться мандаринами ещё рановато, настает сезон тыквы. Пик сезона в России — октябрь-ноябрь. Именно в это время плоды набирают максимум сладости, а их мякоть становится плотной и ароматной. В волгоградских магазинах и рынках представлены десятки различных сортов тыквы, а рецептов её приготовлений у местных хозяек – ещё больше. 

Собрали для вас проверенные временем рецепты из тыквы, которые станут отличным дополнением к вашему рациону на эту осень.

Как найти самую спелую и сладкую тыкву?


• Внешний вид: кожура должна быть матовой, без повреждений, с равномерной окраской.

• Хвостик: должен быть сухим и твердым. Если он зеленый или легко отрывается — тыква не дозрела. 

• Звук: при постукивании спелый плод издает глухой отзвук.

• Вес:  хорошая тыква кажется тяжелой для своего размера. Это признак сочной мякоти.

Выбирайте сорт под своё блюдо:

• Мускатная (вытянутая, как груша) — самая сладкая и ароматная, идеальна для десертов, супов-пюре и запекания. 

• Крупноплодная (большая и круглая) — менее сладкая, но с толстой мякотью, отлично подходит для каш, начинок и соков. 

• Твердокорая (небольшая, с темно-зелеными полосками) — у нее самые вкусные семечки, а мякоть хороша для рагу и жарки.

Тыквенная каша


Рецепт этой тыквенной каши проверен поколениями — без горечи, с нежной кремовой текстурой и насыщенным вкусом.

Ингредиенты (на 3-4 порции):

• Пшено — 200 г

• Тыква — 400 г

• Молоко — 600 мл

• Вода — 400 мл

• Сливочное масло — 70 г

• Сахар, соль, корица — по вкусу

Приготовление:

1. Переберите крупу, а потом несколько раз промойте, пока вода не станет прозрачной. Затем обдайте пшено кипятком — это уберет горечь. 

2. Тыкву нарежьте мелкими кубиком, залейте молоком и варите 15 минут до мягкости.

3. Добавьте пшено, соль, сахар. Перемешайте.

4. Варите под крышкой на маленьком огне 25-30 минут. Не перемешивайте ее в процессе готовки. Это позволит образоваться нежной пленочке сверху, а каша равномерно пропарится.

5. Снимите с огня, добавьте масло и дайте настояться 15 минут. 

Подавайте с медом или орехами.

Тыквенный суп-пюре


Рецепт покорит вас простотой и насыщенным вкусом.

• Тыква — 800 г

• Морковь — 2 шт.

• Лук — 1 шт.

• Чеснок — 3 зубчика

• Сливки — 200 мл

• Бульон — 1 л

• Специи: имбирь, мускатный орех, карри

Приготовление:

1. Очистите тыкву от кожуры и семян, нарежьте кубиками. Измельчите морковь, лук и чеснок.

2. В кастрюле с толстым дном пассеруйте лук до прозрачности, добавьте морковь и тыкву. Готовьте 7-8 минут на среднем огне.

3. Добавьте к овощам чеснок и специи,залейте горячим бульоном. Варите под крышкой 25 минут на среднем огне.

4. Снимите с огня, измельчите блендером до однородной консистенции.Влейте сливки, перемешайте. Прогрейте на медленном огне 2-3 минуты.

Подавайте со сметаной, поджаренными тыквенными семечками и свежей зеленью.

Вареники с тыквой


Нежные и сладкие вареники с тыквой имеют все шансы стать одним из любимых осенних блюд и удивить ваших домашних. 

Ингредиенты (на 4 порции)

Тесто:

• Мука — 400 г

• Горячая вода — 200 мл

• Яйцо — 1 шт.

• Масло — 1 ст.л.

Начинка:

• Тыква — 500 г

• Сахар — 3 ст.л.

• Корица — 1 ч.л.

Приготовление: 

1.Очистите тыкву от кожуры и семян, нарежьте небольшими кубиками. Тушите на сковороде с добавлением сливочного масла 15 минут до мягкости. Разомните в пюре, добавьте сахар и корицу. Полностью охладите. (Для аромата можно добавить в начинку цедру апельсина или ваниль)

2. В глубокой миске смешайте муку с солью, затем влейте горячую воду, добавьте яйцо и масло. Замесите эластичное тесто. Накройте полотенцем и оставьте отдыхать 30 минут.

3. Раскатайте тесто в пласт толщиной 2-3 мм. Стаканом вырежьте кружки. На каждый кружок выложите 1 ч.л. начинки. Слепите вареники, хорошо защипнув края.

4. Опускайте вареники в кипящую подсоленную воду партиями. Варите 3-5 минут после всплытия.

Подавайте горячими со сметаной, медом или растопленным сливочным маслом с корицей.

Тыквенный пирог 


Ещё один простой и доступный рецепт из тыквы, не теряющий своей актуальности. 

Ингредиенты: 

Для основы: 

• Мука пшеничная — 250 г 

• Сливочное масло охлажденное — 150 г 

• Сахар — 100 г 

• Яйцо — 1 шт. 

• Разрыхлитель — 1 ч.л. 

• Соль — щепотка 

Для начинки: 

• Тыквенное пюре — 500 г 

• Яйца — 3 шт. 

• Сахар — 200 г 

• Сливки 20% — 200 мл 

• Корица молотая — 2 ч.л. 

• Имбирь молотый — 1 ч.л. 

• Мускатный орех — ½ ч.л. 

• Ванильный экстракт — 1 ч.л. 

• Соль — щепотка 

Приготовление: 

1. Очищенную тыкву запеките в духовке при 200°C 25-30 минут. Запеченную мякоть измельчите блендером до однородности, охладите. 

2. Муку просейте с разрыхлителем и солью. Добавьте холодное масло, нарезанное кубиками, перетрите руками в крошку. Добавьте яйцо и сахар, быстро замесите тесто. Готовое тесто оставьте под пленкой в холодильнике на 30 мин.

3. Разъемную форму смажьте маслом. Тесто раскатайте толщиной 5 мм и уложите в форму, сформировав бортики. Сделайте вилкой проколы по дну и уберите в холодильник ещё на 15 мин.

4. В глубокой миске взбейте яйца с сахаром до светлой пены, добавить тыквенное пюре, сливки и специи. Перемешайте начинку и залейте в охлажденную основу.

5. Духовку разогреть до 180°C. Выпекать тыквенный пирог 50-60 минут до золотистого цвета. Проверить готовность деревянной палочкой или зубочисткой. Полностью остудите пирог прямо в форме. 

Советы: Если тыквенное пюре получилось слишком водянистым, то подержите его на медленном огне до загустения. Не открывайте духовку первые 40 минут — пирог может осесть.

Подавайте пирог с шариком мороженного или взбитыми сливками. Приятного аппетита!

Как сохранить тыкву на зиму? 


Правильно выбранная тыква может радовать вас до самой весны. 

• Целиком: Идеальные условия — прохлада (+5...+15°C), темнота и хорошая вентиляция (кладовая, утепленный балкон). Положите плод так, чтобы он не касался других овощей, хвостиком вверх. 

• В холодильнике: Разрезанную тыкву храните без семян в пищевой пленке или контейнере не больше недели. 

• В морозилке: Очищенную мякоть нарежьте кубиками или натрите на терке, разложите по герметичным пакетам. Так вы в любой момент сможете приготовить сладкую и вкусную тыкву.

