Расписание пригородных поездов, курсирующих в Волгоградской области, существенно изменится в ноябре в связи с ремонтом инфраструктуры. По информации Приволжской железной дороги, в последнем осеннем месяце на однопутном перегоне перегоне Рогожино – Себряково будет проводиться плановый ремонт, который необходим для обеспечения безопасности и надежности перевозок.

В связи с этим в Волгоградской области будут отменены рейсы пригородных поездов, курсирующих по маршрутам:

- Арчеда – Алексиково (7, 9, 10, 11, 14, 16, 17 и 18 ноября);

- Алексиково – Урюпино (и обратно), Алексиково – Арчеда (8, 10, 11, 15, 17 и 18 ноября).