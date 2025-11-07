



7 ноября власти рассказали о скором завершении строительства знаменитой дороги-долгостроя протяжённостью 1,4 тыс. метров в Советском районе Волгограда. По информации чиновников мэрии, готовность объекта, возводимого на месте Купоросной балки, составляет 90%.







- Эта дорога должна связать микрорайон Родниковая долина с основными магистралями города. На сегодняшний день готово 600 метров полотна, а ещё 800 метров находятся в монтаже. Основные земляные работы, которые должны были быть выполнены, уже завершены. Сейчас производится отсыпка щебнем, установка бортового камня, подготовка к укладке асфальта, - подчеркнул заместитель директора МУ «Служба единого заказчика-застройщика администрации Волгограда» Валерий Гордейчик.

Власти также отрапортовали, что на 600-метровом участке в границах ул. Курсекова до ул. Черемуховой уже уложен даже асфальт, обустроен тротуар и смонтирована ливнёвая канализация.

Чтобы дорогу не начало размывать изнутри, специалистам пришлось перенаправить ручей Купоросный в специальный водопропускной коллектор диаметром 2,2 метра.

- В составе дороги предусмотрена удобная транспортная развязка с кольцевым движением на перекрестке с улицей Николая Сарафанова, что обеспечит комфортный выезд на магистраль жителям частного сектора. Также строители выполнят несколько съездов к частным домовладениям, расположенным в непосредственной близости к автомобильной дороге, с понижением бортового камня и тротуара, - добавили в пресс-службе мэрии.

Также чиновники уточнили, что в настоящее время на объекте трудятся 50 единиц специализированной техники и десятки рабочих.

Напомним, как ранее неоднократно сообщала редакция, дорога к Родниковый долине должна была быть сдана в 2024 году, однако в реальности на тот момент подрядная организация полноценно так и не приступила к основным строительным работам из-за сложностей с грунтовыми водами и выносом высоковольтной линии ЛЭП. В октябре 2025 года муниципалитет заключил со строительной компанией дополнительное соглашение, по которому дорога должна быть сдана до конца 2025 года.

Фото и видео: администрация Волгограда