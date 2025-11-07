В Госдуме рассмотрят законопроект о полном запрете вейпов





В Госдуме рассмотрят предложение о полном запрете вейпов. Об этом сообщил 7 ноября зампред председателя Госдумы Шолба Кара-оол.

В обсуждении полного запрета электронных сигарет примут участие депутаты всех парламентских фракций, представители МВД России, Минздрава, Роспотребнадзора, а также общественные организации. По итогам заседания будут подготовлены предложения по разработке единого межфракционного законопроекта о полном запрете продажи вейпов и мерах ответственности за их оборот.

- Мы совместно с Правительством и экспертным сообществом должны выработать системные решения — ограничить оборот вейпов, усилить контроль и ужесточить ответственность. Наша общая цель — защитить будущее поколение от никотиновой зависимости, - отметил Шолбан Кара-оол.

Ранее предложение поступило от руководителя общественного движения «Здоровое Отечество» Екатерины Лещинской, которое поддержал Владимир Путин.