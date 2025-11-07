



18-летний студент Волгоградской консерватории им. П.А. Серебрякова Даниил Крючков спустя восемь лет снова встретился и пообщался с главой региона Андреем Бочаровым. Необычная встреча произошла сегодня, 7 ноября, в Волгоградском музее изобразительных искусств имени Машкова – на открытии выставки в честь композитора Александры Пахмутовой.

– Сегодня я присутствовал на открытии замечательной выставки нашего прославленного композитора Александры Пахмутовой в качестве победителя конкурса-фестиваля, посвященного ей. Перед мероприятием я узнал, что на нем будет присутствовать и губернатор Андрей Бочаров, и, конечно, я находился в предвкушении, – поделился своими эмоциями студент. – Восемь лет назад я уже встречался с ним. Это произошло на открытии нашего замечательного парка «Победа» возле Мамаева кургана. Тогда нас даже вместе сфотографировали. Перед сегодняшней встречей я взял с собой ту фотографию.





На фото, о котором говорит студент, он – 10-летний мальчишка и Андрей Бочаров в новом парке. По словам 18-летнего волгоградца, та встреча оставила незабываемые впечатления. Не менее яркие эмоции вызвало и сегодняшнее общение с главой региона.

Улучив момент, Даниил показал Бочарову снимок и напомнил о старом знакомстве. Охотно губернатор оставил на фото свои пожелания.

– Только вперед! Успехов и всего самого доброго в жизни и в творчестве! – написал глава Волгоградской области.

– Я считаю, это знак для меня. Спустя столько лет я вдруг снова встретился с Андреем Бочаровым, но уже в качестве лауреата фестиваля. Это мне придает силы, чтобы трудиться еще больше и достигать новых высот, – говорит с воодушевлением Даниил.





– Андрей Иванович ничуть не изменился, кстати, – такой же добродушный и теплый человек. Мне было приятно снова его увидеть и сделать на память еще одно фото, – рассказал Даниил.

Напомним, что на открывшейся сегодня выставке жители и гости региона могут увидеть 57 государственных, муниципальных, ведомственных и общественных наград, а также подарки друзей, коллег и поклонников композитора. Посетителям будут представлены вазы, подаренные певицей Людмилой Зыкиной и режиссером Евгением Силантьевым, сервиз, преподнесенный Алексеем Леоновым и Валерием Кубасовым – членами экипажа космического корабля «Союз», совершившего в 1975 году историческую стыковку с американским кораблем «Аполлон». Экспозиция, состоящая из 180 уникальных экспонатов, будет работать до конца года.