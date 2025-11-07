Волгоградец трое суток удерживал позиции в зоне СВО





Волгоградец отметился подвигом в ходе специальной военной операции. Как рассказали в пресс-службе администрации города, уроженец города-героя за проявленную стойкость в боях был награжден орденом Мужества.

Боец в звании гвардии лейтенанта с первых дней службы по защите мирного населения ДНР и ЛНР проявил мужество и заработал уважение среди своих сослуживцев. Выполняя боевые задачи, волгоградец сумел занять опорный пункт и отражать атаку противника, удерживая позиции на протяжении трех суток. За это время смежные подразделения смогли беспрепятственно перегруппироваться.

- Действия вашего земляка считаем героическими. Вы воспитали мужественного воина и патриота своей Родины. Родственники, соотечественники и знакомые вправе гордиться им, он один из лучших сынов России, за что от себя и всего воинского коллектива выражаю Вам слова благодарности, - говорится в тексте Благодарственного письма, поступившего в адрес главы Волгограда Владимира Марченко за подписью командира войсковой части, где находится военнослужащий.

В связи с тем, что герой из Волгограда продолжает нести военную службу, его имя не разглашается.