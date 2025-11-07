В Волгограде СК рассказал подробности об упавшей с 16 этажа школьнице





7 октября в СУ СК России по Волгоградской области организовали проверку по факту гибели 11-летней школьницы. Девочка проживала с родителями в высотке на территории «Родниковой долины» и при не установленных обстоятельствах сегодня утром упала с 16 этажа.

- По предварительным данным, трагедия произошла по месту жительства ребенка — она выпала из окна квартиры, расположенной на 16 этаже дома. Девочка воспитывалась в полной семье, которая в поле зрения органов системы профилактики не попадала,- уточнили в волгоградском Следкоме.

Отметим, в настоящее время во дворе многоэтажки работают правоохранители. Следователи пытаются восстановить события, предшествующие гибели ребёнка.