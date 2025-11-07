Происшествия

В Волгограде СК рассказал подробности об упавшей с 16 этажа школьнице

Происшествия 07.11.2025 17:29
0
07.11.2025 17:29


7 октября в СУ СК России по Волгоградской области организовали проверку по факту гибели 11-летней школьницы. Девочка проживала с родителями в высотке на территории «Родниковой долины» и при не установленных обстоятельствах сегодня утром упала с 16 этажа.

- По предварительным данным, трагедия произошла по месту жительства ребенка — она выпала из окна квартиры, расположенной на 16 этаже дома. Девочка воспитывалась в полной семье, которая в поле зрения органов системы профилактики не попадала,- уточнили в волгоградском Следкоме.

Отметим, в настоящее время во дворе многоэтажки работают правоохранители. Следователи пытаются восстановить события, предшествующие гибели ребёнка.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
07.11.2025 17:29
Происшествия 07.11.2025 17:29
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.11.2025 14:24
Происшествия 07.11.2025 14:24
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.11.2025 13:57
Происшествия 07.11.2025 13:57
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.11.2025 11:15
Происшествия 07.11.2025 11:15
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.11.2025 08:31
Происшествия 07.11.2025 08:31
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.11.2025 20:59
Происшествия 06.11.2025 20:59
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.11.2025 14:56
Происшествия 06.11.2025 14:56
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.11.2025 14:24
Происшествия 06.11.2025 14:24
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.11.2025 10:48
Происшествия 06.11.2025 10:48
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.11.2025 09:33
Происшествия 06.11.2025 09:33
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.11.2025 06:29
Происшествия 06.11.2025 06:29
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.11.2025 21:19
Происшествия 05.11.2025 21:19
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.11.2025 16:51
Происшествия 05.11.2025 16:51
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.11.2025 14:56
Происшествия 05.11.2025 14:56
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.11.2025 14:14
Происшествия 05.11.2025 14:14
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:11
«Хотели пройти как можно дальше»: главный тренер «Киквидзе» подвёл итоги чемпионата РФ по мини-футболу 8x8Смотреть фотографии
21:10
Зарплаты волгоградских чиновников «заморозят» до 2027 годаСмотреть фотографии
20:40
Врачи спасли саратовца с огромным куском сала в горлеСмотреть фотографии
20:22
Под Волгоградом полиция изъяла 8 авто у водителей за нарушения ПДДСмотреть фотографии
20:00
Тыквенный сезон: 5 рецептов из главного осеннего суперфудаСмотреть фотографии
19:41
В Госдуме рассмотрят законопроект о полном запрете вейповСмотреть фотографии
19:10
Волгоградец трое суток удерживал позиции в зоне СВОСмотреть фотографии
18:44
Котово, Ефимовка и Нижние Коробки останутся без воды 10 ноябряСмотреть фотографии
18:22
Золотая не только осень? В Волгограде новые улицы готовят к введению платных парковокСмотреть фотографии
18:03
Пригородные поезда в Волгоградской области массово отменяют с 7 ноябряСмотреть фотографии
17:29
В Волгограде СК рассказал подробности об упавшей с 16 этажа школьницеСмотреть фотографии
17:04
В Волгограде на СХИ из-за демонтажа рекламной арки перекроют Университетский проспектСмотреть фотографии
16:47
Коммунисты нашли могилу двоюродного брата Ленина на старом кладбище в ВолжскомСмотреть фотографии
16:40
«Такой же добродушный»: лауреат конкурса им. Пахмутовой напомнил Бочарову встречу 8-летней давностиСмотреть фотографии
16:32
Готовность 90%: в Волгограде мэрия отчиталась о строительстве дороги к Родниковой долинеСмотреть фотографииCмотреть видео
16:20
В Волгограде обнаружили в Волге тело 23-летнего мужчиныСмотреть фотографии
15:51
По году за каждого: волгоградцу грозит до 5 лет тюрьмы за легализацию мигрантовСмотреть фотографии
15:31
Под Волгоградом открыли ещё пять спортплощадок для сдачи ГТОСмотреть фотографии
14:59
Первый Центр лечения критической ишемии нижних конечностей открыли в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:24
В Волгограде под окном высотки нашли тело 11-летней школьницыСмотреть фотографии
13:57
Около «танцующего» моста водолазы ищут пропавшего 23-летнего волгоградцаСмотреть фотографии
13:49
Ленин явился волгоградцам 7 ноября после легкой «косметики»Смотреть фотографии
13:09
В Волгограде оставшегося без миллионов переводчика-«решалу» отправили в колониюСмотреть фотографии
13:02
Кассиру волгоградского техникума дали меньше 4 лет за хищение 9 млнСмотреть фотографии
12:54
Cуд запретил пивному бизнесмену греметь тарой во дворе МКД в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:32
Бизнес в Волгоградской области делает ставку на big data и M2MСмотреть фотографии
12:23
В России повысили штрафы за неготовность к отопительному сезонуСмотреть фотографии
12:17
Настоятель храма в Волгограде объехал с иконой южные границы после атак ВСУСмотреть фотографии
11:45
В волгоградском СФР назвали условия получения детских пособийСмотреть фотографии
11:35
В Волгограде на фоне тумана город заволокло смогом от выхлопных газовСмотреть фотографии
 