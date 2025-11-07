



9 ноября в Советском районе Волгограда специалисты приступят к демонтажу ещё одной рекламной арки над проезжей частью Университетского проспекта. На время проведения работ будет ограничено движение автомобильного транспорта.

По информации мэрии, разборка конструкции напротив многоквартирного дома №19 пройдёт в период наименьшей загруженности дороги – с 4:00 до 5:00.

Отметим, в муниципалитете рекомендуют водителям заранее продумывать свой маршрут. Объехать перекрытый участок можно будет по улицам Сухова, Новосибирской и Казахской. Ранее, 12 октября, власти уже перекрывали Университетский проспект у Зелёного кольца ради демонтажа аналогичной рекламной конструкции.

Фото: панорама сервиса "Яндекс Карты"