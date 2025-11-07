Общество

Коммунисты нашли могилу двоюродного брата Ленина на старом кладбище в Волжском

Общество 07.11.2025 16:47
0
07.11.2025 16:47


Коммунисты Волжского установили место захоронения останков двоюродного брата Владимира Ленина и привели его в порядок. Как утверждают члены КПРФ, именно в Волжском находится могила родственника вождя мирового пролетариата. 

Кем же был кузин Ленина? Степан Николаевич Горшков являлся сотрудником комитета государственных сооружений и общественных работ при Астраханском губсовнархозе, затем – политотдела Волжско-Каспийской военной флотилии.

Степан  был сыном родной тети Владимира Ильича – Марии Николаевны Горшковой (в девичестве Ульяновой). Как известно, отец и дед Ленина были родом из Астрахани. Там жила и семья Горшковых.

По одной из исторических справок, в начале 1921 года Степан Горшков отправился в Петроград, чтобы встретиться со своим известным двоюродным братом. Но там он повидался только с сестрами: Анной Ильиничной Ульяновой-Елизаровой и Марией Ульяновой. Владимир Ильич в то время был болен. На обратном пути в Астрахань Степан заболел тифом и умер в больнице села Безродного Царицынской губернии, на месте которого спустя много лет был построен Волжский Волгоградской области.

По другой версии, Степан Николаевич был назначен казначеем в селе Тундутово, но, согласно справке начальника управления военных сообщений 11-й армии РККА, «по дороге к месту службы заболел и умер от сыпного тифа в с. Безродном» (документ хранится в Госархиве Астраханской области).

Узнав о его кончине, жена Степана Николаевича тут же выехала в село Безродное, но мужа уже похоронили чужие люди. Все вещи Горшкова, в том числе и документы, которые доказывали родство с Владимиром Ульяновым, были уничтожены, покойный находился в тифозном бараке.

Двоюродного брата Ленина похоронили на сельском кладбище на территории современного 7 микрорайона города Волжского. Во время строительства микрорайона в мае-августе 1968 года останки безродненцев, в том числе Степана Горшкова были перенесены и захоронены на городском кладбище № 1. Долгое время захоронение было заброшенным.

Сейчас на могиле, где захоронены жители Безродного и Степан Горшков,  установлена табличка с упоминанием имени и фамилии родственника Ленина. В ближайшее время здесь планируют высадить туи. 

Напомним, кладбище №1 в Волжском закрыто для захоронений. Здесь находится единственный на всю Россию мортуарий. 

Фото Сталинградского обкома КПРФ VK.com

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
07.11.2025 17:04
Общество 07.11.2025 17:04
Комментарии

0
Далее
Общество
07.11.2025 16:47
Общество 07.11.2025 16:47
Комментарии

0
Далее
Общество
07.11.2025 16:40
Общество 07.11.2025 16:40
Комментарии 0

0
Далее
Общество
07.11.2025 16:32
Общество 07.11.2025 16:32
Комментарии

0
Далее
Общество
07.11.2025 16:20
Общество 07.11.2025 16:20
Комментарии

0
Далее
Общество
07.11.2025 15:51
Общество 07.11.2025 15:51
Комментарии

0
Далее
Общество
07.11.2025 14:59
Общество 07.11.2025 14:59
Комментарии

0
Далее
Общество
07.11.2025 13:49
Общество 07.11.2025 13:49
Комментарии

0
Далее
Общество
07.11.2025 12:54
Общество 07.11.2025 12:54
Комментарии

0
Далее
Общество
07.11.2025 12:23
Общество 07.11.2025 12:23
Комментарии

0
Далее
Общество
07.11.2025 12:17
Общество 07.11.2025 12:17
Комментарии

0
Далее
Общество
07.11.2025 11:45
Общество 07.11.2025 11:45
Комментарии

0
Далее
Общество
07.11.2025 11:35
Общество 07.11.2025 11:35
Комментарии

0
Далее
Общество
07.11.2025 10:51
Общество 07.11.2025 10:51
Комментарии

0
Далее
Общество
07.11.2025 10:01
Общество 07.11.2025 10:01
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:04
В Волгограде на СХИ из-за демонтажа рекламной арки перекроют Университетский проспектСмотреть фотографии
16:47
Коммунисты нашли могилу двоюродного брата Ленина на старом кладбище в ВолжскомСмотреть фотографии
16:40
«Такой же добродушный»: лауреат конкурса им. Пахмутовой напомнил Бочарову встречу 8-летней давностиСмотреть фотографии
16:32
Готовность 90%: в Волгограде мэрия отчиталась о строительстве дороги к Родниковой долинеСмотреть фотографииCмотреть видео
16:20
В Волгограде обнаружили в Волге тело 23-летнего мужчиныСмотреть фотографии
15:51
По году за каждого: волгоградцу грозит до 5 лет тюрьмы за легализацию мигрантовСмотреть фотографии
15:31
Под Волгоградом открыли ещё пять спортплощадок для сдачи ГТОСмотреть фотографии
14:59
Первый Центр лечения критической ишемии нижних конечностей открыли в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:24
В Волгограде под окном высотки нашли тело 11-летней школьницыСмотреть фотографии
13:57
Около «танцующего» моста водолазы ищут пропавшего 23-летнего волгоградцаСмотреть фотографии
13:49
Ленин явился волгоградцам 7 ноября после легкой «косметики»Смотреть фотографии
13:09
В Волгограде оставшегося без миллионов переводчика-«решалу» отправили в колониюСмотреть фотографии
13:02
Кассиру волгоградского техникума дали меньше 4 лет за хищение 9 млнСмотреть фотографии
12:54
Cуд запретил пивному бизнесмену греметь тарой во дворе МКД в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:32
Бизнес в Волгоградской области делает ставку на big data и M2MСмотреть фотографии
12:23
В России повысили штрафы за неготовность к отопительному сезонуСмотреть фотографии
12:17
Настоятель храма в Волгограде объехал с иконой южные границы после атак ВСУСмотреть фотографии
11:45
В волгоградском СФР назвали условия получения детских пособийСмотреть фотографии
11:35
В Волгограде на фоне тумана город заволокло смогом от выхлопных газовСмотреть фотографии
11:15
В Волгограде «Лада» врезалась в столб и сгорела у проходной завода «Волгограднефтемаш»Смотреть фотографииCмотреть видео
10:51
В Волгограде ко Дню рождения Пахмутовой открылась выставка ее личных наградСмотреть фотографии
10:43
В Калмыкии водитель автобуса Волгоград–Астрахань ответит за гибель семи пассажировСмотреть фотографии
10:18
В Ростовской области к ликвидации БПЛА привлекли полициюСмотреть фотографии
10:01
Волгоградский суд отказал чеченскому подрядчику в оплате за капремонт дома-памятникаСмотреть фотографии
09:48
В Волгограде детектива задержали за торговлю персональными даннымиСмотреть фотографии
09:44
Больше 20 000 кв. метров асфальта восстановили с начала года в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:40
Под Волгоградом иномарка сбила школьницу на велосипедеСмотреть фотографии
09:01
«Используем щебень»: власти Палласовки высказались о ремонте дороги строительным мусоромСмотреть фотографии
08:35
Росводресурсы изменили режим работы Волжской ГЭС из-за дефицита водыСмотреть фотографии
08:31
Под Волгоградом водитель без стеснения на камеру пытался откупиться от полицииСмотреть фотографииCмотреть видео
 