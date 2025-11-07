



Коммунисты Волжского установили место захоронения останков двоюродного брата Владимира Ленина и привели его в порядок. Как утверждают члены КПРФ, именно в Волжском находится могила родственника вождя мирового пролетариата.

Кем же был кузин Ленина? Степан Николаевич Горшков являлся сотрудником комитета государственных сооружений и общественных работ при Астраханском губсовнархозе, затем – политотдела Волжско-Каспийской военной флотилии.

Степан был сыном родной тети Владимира Ильича – Марии Николаевны Горшковой (в девичестве Ульяновой). Как известно, отец и дед Ленина были родом из Астрахани. Там жила и семья Горшковых.

По одной из исторических справок, в начале 1921 года Степан Горшков отправился в Петроград, чтобы встретиться со своим известным двоюродным братом. Но там он повидался только с сестрами: Анной Ильиничной Ульяновой-Елизаровой и Марией Ульяновой. Владимир Ильич в то время был болен. На обратном пути в Астрахань Степан заболел тифом и умер в больнице села Безродного Царицынской губернии, на месте которого спустя много лет был построен Волжский Волгоградской области.

По другой версии, Степан Николаевич был назначен казначеем в селе Тундутово, но, согласно справке начальника управления военных сообщений 11-й армии РККА, «по дороге к месту службы заболел и умер от сыпного тифа в с. Безродном» (документ хранится в Госархиве Астраханской области).

Узнав о его кончине, жена Степана Николаевича тут же выехала в село Безродное, но мужа уже похоронили чужие люди. Все вещи Горшкова, в том числе и документы, которые доказывали родство с Владимиром Ульяновым, были уничтожены, покойный находился в тифозном бараке.

Двоюродного брата Ленина похоронили на сельском кладбище на территории современного 7 микрорайона города Волжского. Во время строительства микрорайона в мае-августе 1968 года останки безродненцев, в том числе Степана Горшкова были перенесены и захоронены на городском кладбище № 1. Долгое время захоронение было заброшенным.

Сейчас на могиле, где захоронены жители Безродного и Степан Горшков, установлена табличка с упоминанием имени и фамилии родственника Ленина. В ближайшее время здесь планируют высадить туи.

Напомним, кладбище №1 в Волжском закрыто для захоронений. Здесь находится единственный на всю Россию мортуарий.