В Волгоградской области браконьера лишили ружья за стрельбу по зайцам





Конфискация оружия и штраф назначен жителю Алексеевского района Волгоградской области за незаконную охоту на зайцев. Как сообщили ИА "Высота 102" в облкомприроды, такое решение принял мировой суд.

Мужчина был задержан инспекторами облкомприроды на территории "Аржановского" охотничьего угодья. Охотясь на автомобиле, он незаконно добыл двух самцов и одну самку зайца, не имея на то разрешения. Инспекторами был составлен протокол, а также рассчитан ущерб, причиненный объектам животного мира. Он составил 11 тысяч рублей.

По решению суда охотнику назначен штраф в размере 15 тысяч рублей с изъятием охотничьего ружья в собственность государства.



