В Волгоградской области браконьера лишили ружья за стрельбу по зайцам

Экология 06.02.2020 11:00
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06.02.2020 11:00
Конфискация оружия и штраф назначен жителю Алексеевского района Волгоградской области за незаконную охоту на зайцев. Как сообщили ИА "Высота 102" в облкомприроды, такое решение принял мировой суд.
Мужчина был задержан инспекторами облкомприроды на территории "Аржановского" охотничьего угодья. Охотясь на автомобиле, он незаконно добыл двух самцов и одну самку зайца, не имея на то разрешения. Инспекторами был составлен протокол, а также рассчитан ущерб, причиненный объектам животного мира. Он составил 11 тысяч рублей.
По решению суда охотнику назначен штраф в размере 15 тысяч рублей с изъятием охотничьего ружья в собственность государства.
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