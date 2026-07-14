



В Волгоградской области запустили первую отечественную базовую станцию «ИРТЕЯ». Об этом сообщили ИА «Высота 102» в МТС 14 июля. Новое оборудование российского производства заработало в селе Горный Балыклей Дубовского района – одном из старейших населенных пунктов региона на берегу Волгоградского водохранилища рядом с особо охраняемой природной территорией «Система балок Кучугуры-Безымянная».

Запуск отечественной базовой станции в Горном Балыклее стал частью масштабного проекта по внедрению телеком-оборудования российского производства на сети компании. Всего к началу 2027 года в 76 регионах страны планируется установить 3800 таких станций.

– Волгоградская область вошла в число регионов, где началось практическое внедрение отечественного телеком-оборудования нового поколения. Для нас это не только важный шаг в развитии сети и повышении технологической независимости отрасли, но и дополнительная возможность развивать цифровую инфраструктуру в малых населенных пунктах. Горный Балыклей стал первой площадкой в регионе, где заработала отечественная базовая станция. В дальнейшем мы продолжим использовать современные отечественные решения для расширения покрытия и повышения качества связи в Волгоградской области, – отметила директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.

Отметим, что архитектура базовых станций «ИРТЕЯ» основана на концепции открытых стандартов Open RAN и облачных технологий, при которых часть функций оборудования обрабатывается в центрах обработки данных. В конце 2024 года базовые станции получили официальный статус телекоммуникационного оборудования российского происхождения. До 2030 года на сети МТС по всей стране планируется установить около 20 тысяч базовых станций «ИРТЕЯ».