Волгоградцы назвали зарплату мечты





Волгоградцы высказались о размере желаемой минимальной оплате рабочего труда. В hh.ru выяснили, что в июне 2026 года жители региона мечтают о минимальном доходе в 120,2 тыс. рублей. Такая плата будет устраивать волгоградских специалистов в сфере менеджмента.

Самые высокие зарплатные ожидания зафиксированы также у специалистов в сфере инвестиций и консалтинга (119,8 тыс. рублей) и у работников добычи сырья (100 тыс. рублей). При этом каждый третий местный житель (32%) не готов снижать свои финансовые запросы ради сохранения текущей работы или гарантированного трудоустройства на новое место.

В пятерку профессиональных областей с самыми высокими зарплатными ожиданиями также вошли производство (100 тыс. рублей) и сельское хозяйство (100 тыс. рублей).

По данным аналитиков, среди профессиональных областей с самыми высокими зарплатными ожиданиями соглашаться на меньший уровень оплаты труда чаще всего не готовы представители автомобильного бизнеса (55% опрошенных) работники сельского хозяйства (52%), производства и сервисного обслуживания (51%), а также строители (50%), представители высшего менеджмента (49%).