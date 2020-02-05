В Волгограде двое медработников выдавали таксистам «липовые» справки от наркологов и психиатров





Суд приговорил двух медицинских работников к крупным штрафам за изготовление и продажу фиктивных справок. Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-секретарь Волгоградского облсуда Екатерина Вальковская, в феврале 2019 года индивидуальный предприниматель обратился к регистратору отделения платных медицинских услуг в одной из районных поликлиник с просьбой обеспечить ускоренную выдачу медицинских заключений 22 водителям легкового такси без фактического прохождения ими медицинского обследования. Медработник откликнулась на просьбу, потребовав за свои услуги вознаграждение в размере 66 000 рублей, из расчета по 3000 рублей за одно заключение. Понимая, что самостоятельно утвердить и выдать документы она не может, медработник обратилась к врачу-терапевту поликлиники с предложением утвердить своей подписью фиктивные справки за денежное вознаграждение из расчета 1000 руб. за каждую.

6 февраля 2019 года предприниматель предоставил медработнице анкетные данные 11 водителей и перечислил на её банковскую карту 33 000 рублей, часть из которых она передала терапевту для утверждения справок. К медицинским картам водителей поддельные прикладывались "липовые" справки от врачей нарколога и психиатра об отсутствии у них медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством. 12 февраля во время получения ещё 11 копий паспортов и оставшейся суммы вознаграждения терапевт была задержана сотрудниками правоохранительных органов.

Расследование и оперативное сопровождение уголовного дела осуществлялось сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД Волгограда, а также УФСБ России по Волгоградской области.

Приговором Краснооктябрьского районного суда Волгограда врач-терапевт признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.290, ч.1 ст.292 УК РФ. По совокупности преступлений ей назначено наказание в виде штрафа в размере 860 000 рублей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с оказанием врачебных и иных медицинских услуг, на срок 2 года. Регистратор поликлиники оштрафована на 150 тысяч рублей.

Государственный обвинитель обжаловал приговор – он просил усилить приговор за коррупционное преступление. Волгоградский облсуд не нашел основания для его изменения.



