ЖК «Бейкер стрит» открывает продажи нового дома

Экономика 05.02.2020 09:31
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05.02.2020 09:31
Группа компаний «Волгострой» ведет активную застройку территории квартала «Бейкер стрит». Сейчас готовятся к сдаче два дома на 152 квартиры – ключи новоселам по графику будут переданы в 1-м квартале 2020 года. Летом будет сдан еще один дом, расположенный в глубине квартала, рядом с красивой собственной набережной.
Не снижая темпов строительства, ГК «Волгострой» объявляет об старте продаж квартир в новом доме, который возводится в квартале «Шерлок» (ул. Землячки, 39а, корпус 3), сообщили ИА «Высота 102» в компании.
Эта 9-этажка продолжает традицию застройки «Бейкер стрит» элегантными домами из желтого и серого кирпича с белоснежными фронтонами. В доме расположатся 134 квартиры с интересными и практичными планировками. В каждой квартире предусмотрены остекленные лоджии и индивидуальное отопление, что является несомненным комфортным преимуществом.
Напомним, что «Бейкер стрит» – один из самых больших, уютных и красивых жилых кварталов Волгограда. Комплекс раскинулся на обширной территории более 90 тысяч кв. м и выдержан в единой стилистике классических английских кварталов. Комплекс состоит из двух кварталов «Шерлок» и «Ватсон», 9-этажного дома «Биг-Бен» и 10-этажного «Хадсон-хаус». В «Бейкер стрит» построено более 20 домов, где проживают больше двух тысяч семей.
Застройщик ООО "СК Волгострой" (ГК "Волгострой"). Проектные декларации на сайте bs34.ru.
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