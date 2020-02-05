ЖК «Бейкер стрит» открывает продажи нового дома





в 1-м квартале 2020 года . Летом будет сдан еще один дом, расположенный в глубине квартала, рядом с красивой собственной набережной. Группа компаний «Волгострой» ведет активную застройку территории квартала «Бейкер стрит». Сейчас готовятся к сдаче два дома на 152 квартиры – ключи новоселам по графику будут переданы. Летом будет сдан еще один дом, расположенный в глубине квартала, рядом

Не снижая темпов строительства, ГК «Волгострой» объявляет об старте продаж квартир в новом доме, который возводится в квартале «Шерлок» (ул. Землячки, 39а, корпус 3), сообщили ИА «Высота 102» в компании.

Эта 9-этажка продолжает традицию застройки «Бейкер стрит» элегантными домами из желтого и серого кирпича с белоснежными фронтонами. В доме расположатся 134 квартиры с интересными и практичными планировками. В каждой квартире предусмотрены остекленные лоджии и индивидуальное отопление, что является несомненным комфортным преимуществом.

Напомним, что «Бейкер стрит» – один из самых больших, уютных и красивых жилых кварталов Волгограда. Комплекс раскинулся на обширной территории более 90 тысяч кв. м и выдержан в единой стилистике классических английских кварталов. Комплекс состоит из двух кварталов «Шерлок» и «Ватсон», 9-этажного дома «Биг-Бен» и 10-этажного «Хадсон-хаус». В «Бейкер стрит» построено более 20 домов, где проживают больше двух тысяч семей.

Застройщик ООО "СК Волгострой" (ГК "Волгострой"). Проектные декларации на сайте bs34.ru .



