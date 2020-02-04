Банк «Открытие» поможет зарегистрироваться на Югорский лыжный марафон

Спорт 04.02.2020 14:07
0
04.02.2020 14:07
Открыта регистрация участников на VIII Югорский лыжный марафон, генеральным партнером которого выступает банк «Открытие». Традиционно участники лыжной гонки, которая в этом году пройдет 11 апреля в Ханты-Мансийске в пойме реки Горная, будут соревноваться на трех дистанциях - 50 км, 25 км или 5 км свободным стилем. Для участия в марафоне участникам необходимо пройти регистрацию и внести регистрационный сбор.
Оплатить участие в марафоне можно в любом банкомате, в мобильном приложении или интернет-банке «Открытия» по заранее сформированным шаблонам, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка.
При ранней оплате стартового взноса действует система скидок: при оплате до 19 марта 2020 года взнос за участие на дистанции 50 км – 1 600 рублей, 25 км – 900 рублей, 5 км – 500 рублей; до 10 апреля - 50 км – 2 400 рублей, 25 км – 1 300 рублей, 5 км – 600 рублей.
В день марафона стартовый взнос для участия на самой длинной дистанции, 50 км, составит 3100 рублей, 25 км – 1900 рублей, 5 км – 1300 рублей. От уплаты стартового взноса освобождаются дети до 12 лет включительно (родившиеся после 1 января 2008 года), сурдлимпийцы, паралимпийцы, а также ветераны войн, боевых действий и ветераны труда (при наличии удостоверения). Зарегистрироваться на марафон можно на сайте http://o-sport.org/index.php?page=event&eventId=83
«Мы видим, что интерес к марафону растет каждый год, появляются участники из других регионов и стран. Очевидно, что для них удобнее всего пройти все процедуры и оплатить сбор в режиме online», — отметил управляющий Западно-Сибирским филиалом банка «Открытие» Виталий Мосунов.
Югорский лыжный марафон с 2013 года проводится правительством ХМАО-Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», Федерацией лыжных гонок ХМАО-Югры в партнерстве с банком «Открытие». Ежегодно на это яркое спортивное событие собираются несколько тысяч спортсменов и болельщиков со всей России и зарубежных стран. В 2019 году в Югорском лыжном марафоне приняли участие более 2,5 тысячи человек. По прогнозам организаторов, в этом году участие в забеге примут 3 тысячи лыжников.
Реклама
Уже почти 130 миллионов: «Волгоград Арена» обходится все дороже30.01.2020 08:45
Спорт 30.01.2020 08:45
Комментарии 34
12 миллионов на заграничные сборы: волгоградский «Ротор» потратит еще немного денег на Турцию25.01.2020 20:45
Спорт 25.01.2020 20:45
Комментарии 21
Покинувший волгоградский «Ротор» Олег Веретенников улетел в Турцию со Слуцким14.01.2020 15:20
Спорт 14.01.2020 15:20
Олег Веретенников покинул волгоградский «Ротор-2»26.12.2019 14:37
Спорт 26.12.2019 14:37
Комментарии 19
Волгоградский «Ротор» отправится в пятизвездочный турецкий отель26.12.2019 10:28
Спорт 26.12.2019 10:28
Комментарии 16
Прикрывший ребенка от дождя игрок волгоградского «Ротора» отмечает день рождения22.12.2019 10:31
Спорт 22.12.2019 10:31
С украинским акцентом: новый наставник волгоградского «Ротора» представил тренерский штаб21.12.2019 15:07
Спорт 21.12.2019 15:07
Новый главный тренер волгоградского «Ротора» поднялся на главную высоту20.12.2019 12:38
Спорт 20.12.2019 12:38
Комментарии 12
«Нельзя обманывать весь мир»: олимпийский чемпион из Волгограда Денис Панкратов высказался о допинговом скандале12.12.2019 11:12
Спорт 12.12.2019 11:12
Комментарии 54
В Волгограде руководитель спортивной федерации попался на махинациях с бюджетными деньгами12.12.2019 10:07
Спорт 12.12.2019 10:07
Комментарии 36
Волгоградский «Ротор» и главный тренер Игорь Меньщиков расторгли контракт11.12.2019 09:58
Спорт 11.12.2019 09:58
Комментарии 15
Сборные АО «КАУСТИК» и Сбербанка в Волгограде продемонстрировали высокий уровень футбольного мастерства10.12.2019 17:21
Спорт 10.12.2019 17:21
Федерацию футбола Волгоградской области покидает академия "Ротор"06.12.2019 13:51
Спорт 06.12.2019 13:51
Шести игрокам волгоградского "Ротора" предложили уйти из клуба03.12.2019 20:57
Спорт 03.12.2019 20:57
Турнир Елены Слесаренко стал «дверью» в большой спорт03.12.2019 12:21
Спорт 03.12.2019 12:21
Реклама