В Волгоградском избиркоме наметились кадровые перемены

Политика 01.02.2020 09:58
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01.02.2020 09:58
Член избиркома Волгоградской области с правом решающего голоса от «Справедливой России» в ближайшее время покинет должность. Как сообщает ИА «Высота 102», в регпарламент внесен проект постановления о сложении полномочий Елены Чеботаревой. В комиссии она проработала всего полгода, заменив бывшего партийного представителя Юрия Бабичева. В реготделении партии уход Чеботаревой назвали "плановой ротацией".
Елена Чеботарева – член партии «Справедливая России», директор ООО «УК «Тэра». Всего в избиркоме области работают 14 членов с правом решающего голоса, выдвинутые от ЦИК РФ, общественных организаций и пяти партий («ЕР», «СР», КПРФ, ЛДПР и «Партия пенсионеров»).
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