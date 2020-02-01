Политика

В Волгоградском избиркоме наметились кадровые перемены

Политика 01.02.2020 09:58
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01.02.2020 09:58


Член избиркома Волгоградской области с правом решающего голоса от «Справедливой России» в ближайшее время покинет должность. Как сообщает ИА «Высота 102», в регпарламент внесен проект постановления о сложении полномочий Елены Чеботаревой. В комиссии она проработала всего полгода, заменив  бывшего партийного представителя Юрия Бабичева. В реготделении партии уход Чеботаревой назвали "плановой ротацией".
Елена Чеботарева – член партии «Справедливая России», директор ООО «УК «Тэра». Всего в избиркоме области  работают 14 членов с правом решающего голоса, выдвинутые от ЦИК РФ, общественных организаций и пяти партий («ЕР», «СР», КПРФ, ЛДПР и «Партия пенсионеров»).

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